Dalle 22.30 di sabato 6 alle 9.30 di domenica 7 maggio Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori di manutenzione straordinaria all’infrastruttura nella stazione di Faenza.

L’intervento prevede il rinnovo di circa 600 metri di binario e della relativa massicciata in un tratto di linea interessato anche dalla presenza di un passaggio a livello. Contestualmente verrà pertanto rinnovato anche il manto stradale e saranno posate speciali pedane in gomma per garantire maggiore comfort e sicurezza nell’attraversamento ad auto, cicli e pedoni.

Durante l’operatività del cantiere la circolazione dei treni sarà sospesa sulla linea Faenza – Ravenna.

Prevista la cancellazione di otto corse regionali. Nella giornata di domenica 7 maggio il primo treno da Bologna per Ravenna sarà il Regionale 17545 delle 9.00. In direzione opposta partirà da Ravenna il Regionale 17542 delle 9.44.

La durata dei lavori, non posticipabili e inizialmente pianificati fino alle ore 13 di domenica, è stata rimodulata in considerazione delle limitazioni di traffico in atto per i danni del recente maltempo, che non consentono ancora l’utilizzo dei binari fra Castelbolognese e Ravenna.