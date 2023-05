Anas, condividendo la decisione con il Consorzio di Bonifica, ha riaperto questa mattina la strada statale 16 Adriatica (“Reale”), che nella giornata di giovedì era stata chiusa in due punti, da Glorie a Lavezzola, per l’innalzamento dei livelli dei canali.

Attualmente i livelli dei canali consortili sono in calo ed è stato valutato che la strada potesse essere riaperta nelle necessarie condizioni di sicurezza.

Il lento deflusso delle acque di piena raccolte dai canali del reticolo secondario è proseguito tutta la notte ed è ancora in corso. In particolare fra Glorie e Alfonsine il consorzio di Bonifica della Romagna occidentale nella serata di ieri ha effettuato un taglio nel Canale Fosso Vecchio fra i comuni di Ravenna e Bagnacavallo per far defluire con maggiore facilità le acque dalle campagne.