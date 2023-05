Migliora la situazione a Bagnacavallo, ma troppe persone lungo i fiumi

o. Lavori incessanti per chiudere la breccia a Boncellino sull’argine del Lamone (nel video)

Va lentamente migliorando la situazione a Bagnacavallo dopo gli allagamenti. Le acque stanno lentamente defluendo e la principale criticità idraulica, alle 20 di venerdì sera, permaneva in via Cocchi (che collega Villanova e Villa Prati) e nelle vie limitrofe fra i canali Fosso Vecchio e Fosso Vetr

Le strade del territorio sono in larga parte percorribili. Il Comune raccomanda di rispettare le indicazioni presenti e di limitare gli spostamenti nelle zone più critiche.

Tuttavia perdurano i comportamenti pericolosi di numerose persone che si avvicinano alle zone colpite dall’acqua e soprattutto ai fiumi. I Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola e Lugo hanno pubblicato un’apposita ordinanza per sottolineare come in questi giorni sia vietato transitare, a piedi o in bicicletta, sugli argini dei corsi d’acqua (fiumi e canali) o stazionare nei pressi dei ponti.

Chi non rispetta l’ordinanza mette in pericolo la propria incolumità e rischia di rallentare le operazioni di messa in sicurezza dei corsi d’acqua. Inoltre è soggetto a una sanzione da 250 a 1.500 euro.