Un weekend di solidarietà ma anche un modo per ritrovare il senso di comunità e regalare un momento di spensieratezza in un territorio tra i più colpiti dall’ondata di maltempo del 2 maggio scorso. E’ il “Palloncino di Roberto”, l’iniziativa interamente dedicata ai temi della disabilità e dell’inclusione, giunta alla quarta edizione, in programma sabato 6 e domenica 7 maggio a Conselice. Se nelle precedenti edizioni il tema della disabilità e dell’inclusione era stata di volta in volta affrontato attraverso le arti della musica e dello spettacolo (nel 2018), lo sport (nel 2019) e l’arte intesa come utilizzo di terapie artistiche (l’anno scorso), quest’anno a fare da sfondo all’iniziativa sono il sogno e la fantasia. Ed è la rete tra varie associazioni del territorio a rendere possibile questa iniziativa.

Si parte sabato sera, alle 21, al teatro Comunale con la rappresentazione “La farfalla senza ali”, la favola sulla sensibilizzazione alla donazione degli organi, scritta da Renato Gadda per AIDO Bassa Romagna da cui è stato tratto lo spettacolo teatrale portato in scena dall’associazione Entelechia riservato agli alunni delle scuole primarie. “Per la prima volta, saranno attori anche alcuni bambini di Art Lab (lo spazio in cui sperimentare e mettere a disposizione del territorio il proprio talento e le proprie competenze nell’ambito delle diverse discipline artistiche, ndr) – precisa Claudia Montanari, presidente di AIDO Bassa Romagna – vestiti da farfalline, e lo spettacolo è aperto a tutti. E vista la situazione di disagio e di difficoltà causate dall’alluvione, devolveremo il ricavato della serata alla Protezione civile provinciale per far fronte ai bisogni delle persone colpite più da vicino da questa calamità”.

Sono disponibili ancora alcuni posti. Per prenotarli https://www.eventbrite.com/e/biglietti-la-farfalla-senza-ali-606481401197

Domenica 7 maggio, dalle 15 alle 18 al parco comunale Bourgoin Jallieu saranno attivi, dalle 15 alle 18 numerosi laboratori, che evidenziano il valore della rete associativa e di volontariato coinvolta in questa manifestazione: l’Isola che non c’è proporrà un laboratorio di ceramica, la Compagnia dei Musivari, associazione culturale no profit specializzata in arte-terapia, predisporrà un laboratorio di mosaico, Alexia Malascorta, educatrice professionale e psicologa, coinvolgerà i presenti in un laboratorio creativo inclusivo mentre Emanuela Brini sarà impegnata in un laboratorio di materiali di recupero.

Dalle 15.30 e ogni ora fino alle 17.30 saranno proposte alla conoscenza del pubblico esperienze e progetti. Art Lab presenterà i suoi Supereroi, Renato Mancini porterà la sua esperienza di artista dell’immaginazione e della fantasia; Chiara Coatti, pet terapista e tecnico dog dance, proporrà un percorso esperienziale con i suoi cani; AIDO Bassa Romagna ed Entelechia proporranno un’esperienza creativa legata allo spettacolo La farfalla senza ali mentre l’associazione “Insieme a te” promuoverà il suo progetto di bagno inclusivo, attrezzato per i portatori di disabilità, allestito a Punta Marina, e di appartamenti attrezzati per consentire la vacanza balneare ai disabili e i loro famigliari

Dalle 14 alle 19 sarà possibile visitare Discovery, il grande planetario itinerante gonfiabile, che accoglie al suo interno un’esperienza immersiva e di grande suggestione. Può contenere un massimo di 30 persone, pertanto è opportuno prenotare la visita collegandosi a:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-planetario-discovery-al-palloncino-di-roberto-606606996857

Per tutto il pomeriggio sarà funzionante un drink & food corner a cura del Bar del Parco e sarà attiva allo stand di Art Lab una raccolta fondi per la Protezione civile.