Dopo mesi di lockdown e di gag diventate virali sui social e su tutte le reti televisive nazionali, finalmente la Rimbamband torna dal vivo e lo fa proprio a Cotignola.

In scena nel Giardino del Teatro Binario, giovedì 23 luglio alle 21.30, “Il meglio di Rimbamband” con Raffaello Tullo per voce e percussioni, anche regista dello spettacolo, Renato Ciardo alla batteria, Vittorio Bruno al contrabbasso, Nicolò Pantaleo al sax, bombardino e tromba, Francesco Pagliarulo al pianoforte. Uno show fuori dai canoni comuni, fatto di virtuosismi musicali, imprevisti comici, clownerie e mimo: uno spettacolo che presenta, assieme ad alcuni inediti, i pezzi più amati con i quali questa formazione ha fatto ridere negli ultimi anni tutti i teatri d’Italia.

Quello della Rimbamband è un teatro in cui la maschera e la comicità vanno a braccetto con la straordinaria capacità musicale di ogni strumentista. Un viaggio in cui il reale si fa surreale, l’impossibile diventa possibile, il possibile improbabile, in uno spettacolo che, grazie alla musica, viaggia anche al di là di essa, in una dimensione nuova, inesplorata, dove la musica stessa si dilata: si ascolta come fosse un concerto e si guarda come fosse un varietà. Durante il viaggio si incontrano tanti maestri, da Buscaglione a Carosone e Gaber, senza dimenticare Mozart e Rossini ma anche Jerry Lewis, Charlie Chaplin, Jaques Lecoq.

In scena un capobanda che tenta in ogni modo di cantare, suonare e ballare il tip tap ma soprattutto cerca di mantenere un po’ di disciplina sul palco. Assieme a lui, un batterista rumoroso e indisciplinato, che lascia sempre a casa la metà dei tamburi e alla fine non si sa mai con cosa riuscirà a suonare, un contrabbassista sognatore e stralunato e un sassofonista, che dopo tanti anni, è ancora convinto di essere in tour con la banda del suo paese. Neanche “Il Rosso”, il pianista, jazzman virtuoso e beniamino del capo, riesce a riequilibrare le sorti di questa band squinternata.

“Siamo insieme dal 2006 – dichiara Raffaello Tullo – e da allora mixiamo senza stancarci mai tutti i linguaggi possibili dell’arte e dello spettacolo. Siamo cinque pestiferi e loschi figuri e… siamo stati dappertutto, ormai”.

Ingresso unico 15 euro.

Prevendita biglietti su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. A Cotignola è attivo un punto vendita presso la Cartolibreria B&B (Via Dante Alighieri 18/a). Per informazioni: 373 5324106 oppure www.cambiobinario.it oppure sulla pagina Facebook di Cambio Binario.

Il Teatro Binario si trova in Viale Vassura 18/a Cotignola (RA).

Biografia… come si descrive la Rimbamband

Quando ci chiedono cosa sia la Rimbamband siamo sempre un po’ in difficoltà, credeteci. In passato rispondevamo in svariati modi: «La Rimbamband usa il linguaggio della musica a supporto di un contenuto comico»; «È la musica che si dilata e che si fa guardare, oltre che ascoltare»; e ancora: “La Rimbamband racconta la musica nel suo aspetto più folle e surreale”. Tutto vero e condivisibile, ok! Ma mancava qualcosa. Ci rendevamo conto che davanti a tali definizioni la gente rimaneva sempre un po’ interdetta, con stampata in volto la tipica espressione, del tipo «non ho capito una mazza!».

Poi abbiamo capito. Mancava un’anima. L’anima! Ecco cosa mancava… l’anima. Quella che di giorno non riesce a far sentire la sua voce perché messa a tacere da tutto ciò che è normale, ma che di notte si ribella e timidamente comincia a cantare, impedendoti di dormire. Canta lo swing quell’anima. Poi incalza, vince la timidezza e balla, balla il tip tap; ed è fuori di testa perché è un’anima e la testa non ce l’ha. Ha semplicemente una gran voglia di giocare! Gio‐‐‐ca‐‐‐re! Giocare alla vita e raccontarla giocando.