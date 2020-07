La Polizia Locale durante i controlli svolti nel weekend ha constatato che all’interno della discoteca King di Pineralla di Cervia i clienti non rispettavano il distanziamento sociale previsto dalle norme a contrasto del Covid-19. Per questo gli agenti hanno disposto la chiusura del locale per cinque giorni e una multa ai titolari della discoteca. Nei giorni scorsi anche la discoteca Indie aveva ricevuto lo stesso provvedimento, e così anche il Localito Clandestino di Marina di Ravenna. E’ evidente come per questa tipologia di locali non è facile evitare gli assembramenti e far rispettare le regole ai clienti rispetto ad altre attività.