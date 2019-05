Luca Piovaccari, riconfermato sindaco di Cotignola con il 78,45% dei voti, ha nominato gli assessori e le assessore che lo affiancheranno nel corso del mandato 2019-2024, assegnando le rispettive deleghe.

Pier Luca Baldini è confermato vicesindaco e avrà le deleghe a Lavori pubblici, Urbanistica e Edilizia privata, Mobilità, Ambiente, Protezione civile, Polizia locale. Barbara Nannini sarà assessora a Politiche sociali e per la salute, Pari opportunità e diritti, Accoglienza e inclusione, Politiche abitative, Europa e Gemellaggi. A Federico Settembrini vengono affidati Cultura e turismo, Scuola e servizi per l’infanzia, Politiche giovanili, Informatica, Comunicazione. Laura Monti avrà Bilancio, Tributi e Patrimonio.

Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe ad Attività produttive, Agricoltura, Sport, Personale, Legalità e sicurezza.

“La nuova giunta comunale che mi affiancherà per questo nuovo mandato è in larga parte la stessa che ha lavorato con me in questi ultimi cinque anni – ha dichiarato Luca Piovaccari – Tre infatti sono le riconferme e una sola la novità rappresentata da Laura Monti, che sostituirà Maria Luisa Liverzani, che ha espresso volontà di ritirarsi a vita privata e che voglio ringraziare per il lavoro generoso e qualificato fatto in questi anni. Nell’ultimo mandato amministrativo Laura ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale e ha fatto parte anche del consiglio dell’Unione, maturando un’esperienza che le consente di poter assumere questo nuovo ruolo con la giusta consapevolezza, con il vantaggio di potersi inserire in un gruppo già collaudato e affiatato. Il grande risultato maturato alle elezioni è la conferma del buon lavoro fatto finora, ma anche della fiducia che i cittadini hanno riposto nel nostro progetto politico per Cotignola, per questo la giunta si è messa subito al lavoro per dare concretezza al programma elettorale”.