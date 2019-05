Presso la sede storica della Direzione Marittima di Ravenna è stata presentata l’operazione “Mare Sicuro 2019”.

L’operazione che, a differenza dello scorso anno, prenderà il via il sabato 1 Giugno e terminerà il 15 settembre, è finalizzata al presidio costante da parte del personale della Guardia Costiera al fine di garantire il sicuro ed ordinato svolgimento delle attività balneari lungo tutta la costa romagnola.

La presenza del personale militare avrà lo scopo precipuo di prevenire ogni forma di abuso lungo le coste ed il litorale non mancando di reprimere tutti quei comportamenti illegali e rischiosi, che possono compromettere la sicurezza delle persone, delle risorse ittiche, dei beni e dell’ambiente marino.

Nel corso della Conferenza Stampa il Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna C.V. (CP) Pietro Ruberto ha illustrato i numeri dei militari e mezzi che verranno messi in campo nell’ambito del territorio Costiero dell’Emilia Romagna, con circa 200 uomini, 9 motovedette, 10 battelli veloci e 15 autopattuglie.

Sarà privilegiato l’uso di gommoni veloci (speciali battelli pneumatici appositamente attrezzati motorizzati), che sono in grado di raggiungere velocemente la riva in considerazione delle caratteristiche dei fondali e del fatto che la maggior parte degli interventi avvengono nella fascia di mare più prossima alla battigia.

I comandi territoriali interessati da questa operazione, sono le due Capitanerie di Porto di Ravenna e Rimini, i due Uffici Circondariali Marittimi di Porto Garibaldi e Cesenatico ed i Cinque Uffici Locali Marittimi di Goro, Cervia, Bellaria, Riccione e Cattolica.

La Complessa macchina operativa predispone e prevede l’individuazione di un Ufficiale con l’incarico di MISSION COORDINATOR REGIONALE e di 9 tra Ufficiali e Sottufficiali con l’incarico di Mission Coordinator Locale.

Sulla scorta delle direttive ricevute dal Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, particolare impulso sarà dato ai controlli volti alla libera fruizione del demanio marittimo non assentito in concessione ovvero sulla possibilità di poter raggiungere liberamente il mare, attività già oggetto della c.d. operazione “SPIAGGE LIBERE” che ha riscosso indubbio successo e consensi nel corso della passata stagione estiva, ed anche attività di controllo degli specchi acquei destinati all’ormeggio di imbarcazioni e natanti, restituendoli alla libera fruizione per tutti i cittadini.

Infine, anche per questa stagione ed in tema di controlli alle “unità da Diporto”, sarà rilasciato il “BOLLINO BLU” un autoadesivo da apporre sullo scafo dell’unità a seguito del controllo in mare che sia stato effettuato da mezzi della Guardia Costiera o di Forze di Polizia operanti in mare. Questo al fine di ottimizzare i controlli ed evitare il ripetersi e la duplicazione degli accertamenti. Infatti, in caso di esito positivo, verrà sempre rilasciato al diportista un attestato unitamente al bollino blu.

Oggetto dei controlli cosiddetti di “routine”, saranno il regolare possesso della documentazione e certificazione di bordo prevista dalla normativa (patente nautica – licenza navigazione – certificato di sicurezza – tassa di possesso ove prevista – assicurazione) e la corretta tenuta di bordo, in stato di regolare efficienza ed omologazione, di tutte le dotazioni di sicurezza per la navigazione effettuata, come stabilite dalla normativa sul Diporto.

La Guardia Costiera ricorda che è sempre attivo il numero Blu di Emergenza in mare “1530” di importantissimo utilizzo pubblico per segnalare e comunicare gratuitamente alla Guardia Costiera ogni situazione di pericolo ed emergenza in mare; e si può consultare il Sito web www.guardiacostiera.it per approfondimenti su normativa, ordinanze con possibilità di link con vari siti web delle singole Capitanerie di Porto, per conoscere dettagliate informazioni, notizie e ordinanze locali.

Nell’augurare una serena estate a quanti frequenteranno la bella riviera romagnola, l’invito è sempre quello di accostarsi con prudenza e rispetto al mare ed adottare quei piccoli accorgimenti che l’esperienza e la saggezza popolare ci consigliano per evitare che una giornata di svago si trasformi in una tragedia.