La Regione prenda posizione sul progetto che prevede l’installazione di un impianto agrifotovoltaico o fotovoltaico su terreni agricoli siti nei comuni di Conselice, Lugo e Massa Lombarda in provincia di Ravenna.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Mirella Dalfiume (Pd) che ricorda come “secondo informazioni ufficiose raccolte da cittadini, è in corso l’acquisto di circa 80 ettari di terreni agricoli nei comuni di Conselice, Lugo e Massa Lombarda, attualmente utilizzati per colture sementifere e cerealicole, con l’intento di installarvi un impianto fotovoltaico o agrifotovoltaico: la notizia, riportata anche dalla stampa locale, solleva preoccupazioni poiché i terreni agricoli verrebbero di fatto sottratti completamente all’agricoltura, compromettendo la continuità delle attività agricole locali. Infatti, agli attuali ettari di agrivoltaico, presenti su questa specifica area territoriale, due lotti da 7/8 ettari l’uno, si sommerebbero, in caso fosse vera la notizia, altri 80 ettari di fotovoltaico su suolo agricolo che attualmente è coltivato in maniera estensiva, portando così a un totale di circa 100 ettari in una sola area territoriale specifica e un tale impianto di 100 ettari, rischia di causare uno scempio ambientale e paesaggistico, trasformando drasticamente l’uso del suolo e riducendo la superficie agricola disponibile”.

All’interrogazione ha risposto il sottosegretario alla Presidenza della giunta Davide Baruffi che sottolinea come sarà compito dell’Assemblea legislativa approvare una legge che regoli questo tipo di impianti anche alla luce del fatto che il governo non ha provveduto in tal senso.

Parole alla luce delle quali Mirella Dalfiume ribadisce l’importanza di tutelare i terreni agricoli.