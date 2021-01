Coronavirus: l’Ausl conferma le vaccinazioni in fiera e alla casa della salute di Castel Bolognese

L’Ausl conferma la fiera per la campagna vaccinale contro il coronavirus. La prossima fase delle vaccinazioni si terrà quindi come anticipato in fiera, per i residenti di Faenza e Brisighella, e alla casa della salute di Castel Bolognese per i residenti della Valle del Senio. Lo ha annunciato in consiglio comunale giovedì sera la dottoressa Donatina Cilla, alla guida del distretto sanitario faentino. Nelle prossime due settimane, a Ravenna, si terranno i richiami per le persone che hanno già effettuato la prima vaccinazione. Quando arriverà il via della Regione, ovvero quando si sarà certi di poter programmare vaccinazioni e richiami in base alle scorte di vaccini, inizierà la vaccinazione degli ultra ottantenni (circa 8 mila persone) a Faenza.

Sarà compito dei medici di medicina generale segnalare all’Ausl le persone da raggiungere a casa perché impossibilitate a muoversi. In alternativa, verrà chiesto alle associazioni di formare una rete per organizzare i trasporti per i pazienti che non riusciranno a raggiungere autonomamente la sede vaccinale