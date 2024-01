Martedì 9 gennaio è iniziato un corso di difesa personale, organizzato a Masiera con il supporto delle associazioni Anpi e l’Olmo, nell’ambito di una più ampia iniziativa sul tema del contrasto alla violenza di genere, che ha proposto anche una mostra di pittura e fotografia di Graziella Amadori e Geri Bacchilega.

Il corso, tenuto dall’istruttore Demis Savini, si sviluppa in dieci martedì dalle 20.30 alle 22.30 presso il centro civico di Masiera, frazione di Bagnacavallo. Già la prima lezione ha registrato il tutto esaurito.

«Questa positiva esperienza di Masiera – sottolinea l’assessore a Decentramento, Legalità e Sicurezza Alfeo Zanelli – fa coincidere la volontà di mettere al centro il tema del contrasto alla violenza di genere, che non va semplicemente citato ma tenuto vivo in tutte le forme possibili, con la proposta di un’attività fisica importante per la salute mentale e fisica e la capacità di costruire per la frazione un’occasione di incontro, cultura e coinvolgimento presso il centro civico. In questo impegno ci sono gli anticorpi di una comunità che si propone come cura per coltivare nei cittadini consapevolezza, coesione e sicurezza. Ringraziamo chi ha pensato e gestito queste iniziative.»

Il progetto è svolto in collaborazione con il Comune.