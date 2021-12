Consiglio comunale: nel 2022 sarà più facile comunicare con i consiglieri faentini | VIDEO

Con la seduta di martedì scorso, sono terminati, per il 2021, i lavori del consiglio comunale di Faenza. 11 le sedute convocate. Da aprile i consiglieri hanno abbandonato le riunioni online e sono tornati a trovarsi in presenza. Nel frattempo il consiglio comunale ha continuato ad essere seguito in streaming dai faentini. 73 le delibere discusse e approvate, 12 gli ordini del giorno presentati, 18 le mozioni, 78 le interrogazioni presentate. Per il 2022 in programma ulteriori novità per permettere una più facile comunicazione dei cittadini con i consiglieri comunali.