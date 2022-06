Federica Malavolti è la nuova sindaca di Riolo Terme. Il centrosinistra quindi si conferma alla guida del comune dell’Unione della Romagna Faentina. Malavolti era alla guida della lista “Riolo Terme per la Comunità” scelta dal 68,55% dei cittadini riolesi che nella giornata del 12 giugno sono andati a votare alle urne. 1.617 i voti ottenuti dalla lista che avrà quindi in consiglio comunale 8 seggi, contro i 2 della principale coalizione avversaria, sostenuta dalle principali forze di centrodestra, “Riolo nel Cuore” che candidava come sindaco Giovanni Gallinucci. Una vittoria netta quella di Malavolti. Riolo nel Cuore infatti ha ottenuto solo il 16,24% delle preferenze (383 voti).

Dei 4.501 elettori chiamati alle urne a Riolo Terme, solo 2.459 si sono presentati ai seggi. L’affluenza registrata è stata bassa: 54,63%, quasi quattro punti percentuali in meno rispetto alle scorse elezioni che avevano confermato Alfonso Nicolardi sindaco di Riolo Terme (affluenza del 58,08%). Federica Malavolti a quella tornata elettorale non era impegnata in prima fila dopo essere stata a fianco di Nicolardi durante il suo primo mandato come vicesindaca.

Fra gli altri candidati sindaco alle elezioni riolesi, buon risultato dell’outsider Alan Giagni che ottiene, con la lista Riolo Libera, il 9,5% delle preferenze (224 voti).

Mirko De Carli, Lista per Riolo Terme – Il Popolo della Famiglia, che alle scorse elezioni recitava il ruolo di outsider e aveva ottenuto un buon risultato, quest’anno invece si ferma a 135 preferenze (5,72% dei voti). Sia Giagni, sia De Carli ottengono comunque il seggio per entrare in consiglio comunale.