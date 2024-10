È partita dall’idea di Adriano Olivetti de “la fabbrica per l’uomo e non l’uomo per la fabbrica” per pianificare il progetto con cui Confartigianato della provincia di Ravenna ha chiesto a due sue aziende associate di aprire i cancelli e permettere, a chi lo vorrà, di entrare e vivere oltre alla realtà dell’impresa anche la scelta cinematografica collegata a uno degli obiettivi dell’Agenda 2030.

La sostenibilità si articola con Confartigianato Ravenna, per questo primo anno di adesione all’evento nazionale della “Settimana per l’energia e la sostenibilità” in due obiettivi SDG: l’Obiettivo 13 – lotta al cambiamento climatico e l’Obiettivo 11 – città sostenibili e comunità resilienti.

La focalizzazione su questi due temi verrà vissuta collettivamente, con tutti quelli che vorranno assistere alle proiezioni che saranno fatte all’interno delle aziende: il primo sarà un documentario in presa diretta e il secondo un film Hollywoodiano. Entrambi saranno utilizzati per capire sotto un punto di vista nuovo i due importanti obiettivi della agenda ONU 2030. In tutto questo il cinema, tassello cardine della cultura romagnola esercita un potere collante incredibile. Oltre a essere un mezzo per parlare a generazioni differenti su argomenti comuni permette, con il focus sociale condiviso, di aumentare la creatività, il lavoro di squadra e il legame con gli altri, caratteristiche necessarie per affrontare le sfide che ci aspettano e che richiedono lavoro non solo di gruppo ma soprattutto di territorio e di comunità. Il cinema è uno strumento utile per ridurre i sentimenti di solitudine e isolamento, ferite lasciate della pandemia e dall’alluvione, presenti nelle persone e nelle comunità come nelle aziende.

I due eventi si terranno lunedì 21 ottobre alle ore 16.30 presso la Biesse Sistemi Srl di via Fratelli Lumiere 41 a Ravenna e venerdì 25 ottobre alle ore 17.00 all’interno della Bottega d’arte Goffredo Gaeta di via Firenze 445 a Faenza.

La prima serata di lunedì 21 ottobre, collegata all’obiettivo 13 dell’Agenda ONU – lotta ai cambiamenti climatici, vedrà proiettato il cortometraggio di indagine “Quando la natura parla” dove ricercatori e divulgatori scientifici partendo dalle necessità e problematiche globali arrivano a guardare negli occhi le emozioni delle generazioni di giovani, tra cui i romagnoli colpite dall’alluvione 2023. La proiezione sarà particolarmente suggestiva perché saremo all’interno della azienda BIESSE SISTEMI SRL di Fornace Zarattini (RA) che ha subito gravi danni con l’alluvione ma che è riuscita a rimettersi in piedi.