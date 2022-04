Concerti all’Oratorio: dal 30 aprile appuntamenti musicali alla chiesetta di Ponte degli Assi | VIDEO

Nove concerti all’Oratorio Madonna di Pompei, la chiesetta di Ponte delle Assi. Inaugurerà il 30 aprile alle 19 “Concerti all’Oratorio”, un programma musicale ideato per riscoprire la musica concertistica e da camera. Nove appuntamenti che si snoderanno nell’arco dei prossimi mesi, fino ad ottobre, che si avvarranno del contributo di una serie di musicisti. Saranno una ventina i posti a disposizione per ogni concerto, prenotabili. I fondi raccolti saranno affidati alla parrocchia di San Paolo per garantire la manutenzione della chiesetta.