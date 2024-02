“Un altro passo avanti per il sodalizio civico che il 7 marzo annuncerà la persona impegnata nella corsa alla fascia tricolore del municipio di Conselice.

Da associazione culturale a lista civica. E’ un percorso che brucia le tappe, e ora guarda con interesse alla tornata elettorale amministrativa per la guida del municipio di Conselice in programma l’8 e 9 giugno prossimi, quello di ‘Con voi – Insieme per Ripartire’. La realtà, che si è costituita lo scorso 10 Gennaio grazie alla comunione d’intenti di 20 soci fondatori e si è presentata alla cittadinanza a metà mese in un partecipato incontro pubblico, ha deciso di fare un altro passo in avanti. “La straordinaria risposta della gente, sfociata nella presenza di oltre 300 partecipanti alla serata di presentazione dell’associazione al Romagna Karting, è stata la scintilla che ha acceso la miccia dell’idea di prenderci un impegno più grande con le comunità di Conselice, Lavezzola e San Patrizio – spiega Alice Fusco, presidente di ‘Con voi – Insieme per Ripartire’ -. Ma anche le idee, i pareri e i consigli che sono arrivati copiosi sulla nostra mail e sui canali social da parte di tanti concittadini. Ecco, così abbiamo capito di essere sulla strada giusta per diventare portavoce delle istanze delle persone. E’ per noi una soddisfazione quindi, dopo aver condiviso la decisione all’unanimità con i nostri associati, annunciare che ‘Con voi – Insieme per Ripartire’ scenderà in campo e darà vita ad una lista civica, che correrà per le elezioni amministrative di Conselice del prossimo giugno”. Non solo. “Il nostro sarà un progetto civico vero dove, al posto delle ormai anacronistiche logiche di partito, conteranno le persone e i fatti – aggiunge -. Lo abbiamo sempre dichiarato: con noi il dialogo sarà aperto a tutti coloro che hanno a cuore il bene del territorio e sentono di poter dare il proprio contributo per scrivere una nuova pagina nella storia di Conselice, Lavezzola e San Patrizio (whatsapp: 353 346 3033, Facebook/Instagram: ConVoi- Insieme per ripartire).

E’ bello percepire ogni giorno l’entusiasmo e l’attivismo della gente. Dalle parole di supporto a quella fiducia che traspare negli sguardi per materializzare il sogno di garantire al territorio un futuro migliore. Per questo motivo vogliamo incontrarvi per ascoltare le vostre idee ed esigenze per creare un programma di tutti.”.

A breve vi comunicheremo il luogo del prossimo incontro, in cui annunceremo il nome del nostro candidato.”

‘Con Voi – Insieme per Ripartire’