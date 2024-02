Sabato a Faenza un’intera giornata dedciata al cinema nordamericano indipenente

Una giornata dedicata al cinema nordamericano. In attesa della seconda edizione del Noam Faenza Film Festival, in programma dal 23 al 27 ottobre, il 2 marzo andrà in scena a Faenza NOAM Off, una sorta di spin off del festival cinematografico, organizzato da Filmeeting, in collaborazione con il cineclub Il Raggio Verde e le sale cinematografiche del centro. Dalla mattina a notte inoltrata si alterneranno per il centro storico della città una serie di eventi legati al cinema: proiezioni di film al Sarti, presentazioni di libri, una mostra e una festa a conclusione della giornata.