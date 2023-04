Ad annunciarlo è il sindaco di Solarolo Stefano Briccolani: “Come molti avranno già appreso dai canali social, Laura Pausini nel prossimo mese di giugno tornerà nel suo paese con le prove del suo nuovo tour mondiale. Sarà un momento straordinario che l’artista ha voluto dedicare alla sua Solarolo, nell’anno in cui festeggia i suoi straordinari trent’anni di carriera”.

Un primo appuntamento è previsto per sabato 17 giugno, giorno nel quale è fissato il tradizionale “Raduno” del suo Fan Club, che è già stato ufficializzato nei giorni scorsi.

Domenica 18 giugno Laura dedicherà una performance speciale agli abitanti del comune in cui è cresciuta e dal quale ha spiccato il volo 30 anni fa; una festa esclusiva organizzata dal Comune di Solarolo per i suoi concittadini.

Per l’evento, totalmente gratuito, sarà aperto un periodo di prenotazione e ritiro degli accrediti presso la sede Comunale, riservato esclusivamente ai residenti di Solarolo.

I dettagli (giorni, orari e modalità di prenotazione) saranno a breve forniti attraverso i canali di comunicazione del Comune (sito web, pagina Facebook e affissioni).

Entrambi gli eventi si svolgeranno presso lo Stadio Comunale “C. Arboscelli” di Solarolo.

“Laura, la cui carriera non ha uguali nella storia della musica italiana, dimostra ancora una volta l’amore e il riconoscimento verso le proprie radici” prosegue il Sindaco. “Il paese è ansioso di poterla riabbracciare e di prepararsi a festeggiarla. Così come nel 1993 la salutò in partenza verso una luminosa carriera, oggi vogliamo accompagnarla verso un nuovo Buon Inizio”.