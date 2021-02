Con Artegatto Artefatto i felini tornano a diventare opera d’arte

Torna anche nel 2021 Artegatto Artefatto, la mostra di opere artistiche dedicata ai gatti. L’esposizione però quest’anno non si terrà alla Galleria della Molinella. A causa della pandemia si è preferito infatti organizzare qualcosa di più semplice, tornando quindi alle prime edizioni di Artegatto, con le opere in mostra nelle vetrine, a Faenza e online. La tradizione si conferma anche al di fuori dei confini faentini, con il coinvolgimento di altre città di tradizione ceramica, mentre non mancano le testimonianze della passione per i gatti dal Giappone