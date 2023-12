Si intitola “Comunità: che cura! Persone benessere territorio” il percorso in dieci tappe pensato dall’Amministrazione comunale di Bagnacavallo per approfondire assieme alla cittadinanza l’importanza del prendersi cura, il valore della comunità e le prospettive per un benessere collettivo.

Il percorso, realizzato con la collaborazione del distretto sanitario di Lugo dell’Ausl Romagna e dell’Area Welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, prenderà il via sabato 16 dicembre alle 10 a Glorie, per proseguire poi con un calendario che si articolerà fra gennaio e febbraio 2024.

«Il legame fra le persone e il territorio in cui vivono è la migliore cartina di tornasole della qualità e della vitalità di una comunità – spiega la sindaca Eleonora Proni. – Abbiamo pensato agli incontri che compongono questo percorso come spazi in cui approfondire alcune tematiche legate al mondo della salute e del benessere, analizzare le criticità collegate a particolari fasi della vita o patologie e mettere in risalto le buone pratiche che già sono in campo.

Lo faremo con un percorso itinerante che toccherà oltre a Bagnacavallo tutte le frazioni, grazie a un confronto svolto in queste settimane con i Consigli di zona, che sono stati parte attiva nella scelta dei temi da affrontare – prosegue la sindaca Proni. – L’invito è quello di spostarsi nel territorio, per conoscere meglio le varie realtà e confrontarsi su temi quali gestione dei traumi psicologici, prevenzione, attività motoria, progetti di salute, adolescenza, invecchiamento, socialità.

Ringraziamo fin da ora i professionisti che hanno accettato il nostro invito e che attraverso i loro contributi consentiranno alla nostra comunità di crescere e condividere strategie per un futuro dove il benessere sarà sempre più un patrimonio comune di cui prendersi cura.»

L’appuntamento di sabato 16 a Glorie sarà alle 10 al centro civico di via delle Sabbione, dove si parlerà di “Terza età: fragilità sociale e cura di comunità” con Carla Golfieri, responsabile Area Welfare Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e Ylenia Greco, psicologa e psicoterapeuta. Interverrà l’Amministrazione comunale. L’incontro sarà moderato dal giornalista Alberto Mazzotti.