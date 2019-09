Per la prima volta al Sana di Bologna, il Salone internazionale del biologico e del naturale, arriva il mercato di Campagna Amica degli agricoltori biologici italiani provenienti da tutta la Penisola.

Anche le aziende agricole biologiche ravennati aderenti alla rete Campagna Amica saranno protagoniste del grande mercato allestito presso il Padiglione 30. I visitatori potranno assaggiare il miele biologico dell’azienda agricola PieveRegina di Brisighella, le confetture e conserve da frutti e ortaggi dimenticati dell’azienda agroecologica Vivere Sostenibile di Roncalceci e i vini autoctoni biologici della cantina vitivinicola Quinzàn di Castel Raniero di Faenza.

L’iniziativa del mercato è della Coldiretti e di Campagna Amica. L’inaugurazione della manifestazione nel quartiere fieristico di Bologna è prevista venerdì 6 settembre dalle 10,30 con il Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini; il Sana proseguirà fino al 9 settembre.

Gli agricoltori lasciano quindi le campagne per far conoscere i prodotti bio dei diversi territori italiani, dalle specialità sopravvissute al sisma a quelle salvate dal rischio di estinzione, ma ci saranno anche le eccellenze del Made in Italy e le innovazioni green. L’area Coldiretti al Sana è nel padiglione 30, stand da A/2 – A/24 – B/9 – C/1 – C/23. Nel più grande mercato degli agricoltori mai realizzato al Sana spazio anche alle fattorie sociali, ai laboratori didattici per i bambini e all’orto biologico, sinergico e biodinamico per educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alla sana alimentazione.

Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’ambito del Sana parteciperà a il 6 settembre dalle 11.00 a Palazzo dei congressi all’incontro inaugurale “Dalla Rivoluzione verde alla rivoluzione bio”.