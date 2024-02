Coldiretti Emilia Romagna esprime soddisfazione per le risposte date dall’Assessore Alessio Mammi e dalla Regione Emilia-Romagna alle richieste per l’incremento delle risorse disponibili per il bando misura 5.1.04 del 2023 per l’acquisto di presidi di prevenzione dalle gelate, passando da 1 a oltre 10 milioni di € disponibili.

I fondi permetteranno ora di soddisfare tutte le domande ammissibili delle aziende agricole.

“Coldiretti Emilia Romagna – dichiara il Presidente regionale di Coldiretti Nicola Bertinelli – si è sempre fortemente espressa a favore del sostegno del comparto ortofrutticolo anche richiedendo attenzione per la garanzia dei contributi come nel caso del bando 2023 per la prevenzione delle gelate”.

“L’ortofrutta è infatti un settore strategico della regione – ha continuato Bertinelli – per la sua distintività e qualità delle produzioni e, soprattutto nel momento di forti difficoltà che sta vivendo l’intero comparto, sono necessari segnali concreti di sostegno per garantire produttività e reddito alle imprese affinché queste adottino presidi di contrasto ai cambiamenti climatici”.

“Aspettiamo ora la pubblicazione della graduatoria generale – conclude il Direttore Regionale Marco Allaria Olivieri – affinché possano essere predisposti gli atti di concessione nel più breve tempo possibile”. “Le aziende frutticole – ha concluso il Direttore di Coldiretti Emilia Romagna – hanno infatti l’esigenza di installare quanto prima i presidi di prevenzione per fronteggiare i rischi di eventuali gelate primaverili, sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico che dobbiamo contrastare con ogni tipo di difesa, attiva e passiva”.