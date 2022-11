Sono due gli appuntamenti dedicati a Cinzia Bomoll e al suo ultimo film, La California, dal circuito Cinemaincentro. La regista e scrittrice sarà martedì 29 novembre alle ore 21.00 al Cinema Mariani di Ravenna e mercoledì 30 novembre, alla stessa ora, al Cinema Sarti di Faenza.

La California è una terra di confine, sia essa all’estremo ovest del continente nordamericano o negli orizzonti piatti della campagna modenese, in una provincia – nelle parole della regista – “da cui si scappa ma dove spesso si ritorna”. La California è un film che usa premesse thriller per costruire una storia di formazione, per raccontare la vita di due giovani ragazze, gemelle eppure così diverse, nel continuo confronto con la provincia emiliana, con le atmosfere sospese, il modo di vivere e i personaggi peculiari che la contraddistinguono. Una provincia apparentemente immobile e impermeabile, ma trafitta e gettata negli anni ‘80 e ‘90 dalla strage di Bologna e dai poster di Ian Curtis e Kurt Cobain che spiccano sopra i letti delle protagoniste.

Cinzia Bomoll è un’autrice incredibilmente precoce (del 2006 il suo primo romanzo, del 2007 il suo primo lungometraggio, preceduti da numerosi racconti e cortometraggi) che conosce bene sia la California emiliana, dove è nata, sia quella statunitense, dove ha vissuto. Oltre alla regia, ha curato anche la sceneggiatura di questo film insieme alla compianta Piera degli Esposti, figura di spicco della scena teatrale italiana che ha fatto anche da voce narrante e alla cui memoria il film è dedicato.

Un personaggio poliedrico, Cinzia Bomoll, che saprà certamente arricchire con l’esperienza personale, che abbraccia sia la creazione del film sia l’ideazione della sceneggiatura, le due serate proposte da Cinemaincentro. A Ravenna, il 29 novembre, all’interno della rassegna 2 Days Cult Movie al Cinema Mariani, che quest’anno vede una rafforzata collaborazione del Circolo del Cinema Sogni oltre a quella consueta del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura. A Faenza, nello storico Cinema Sarti il giorno successivo, come seconda serata della nuova rassegna Appuntamenti d’Autore, nata per favorire l’incontro tra i protagonisti del cinema italiano e il pubblico faentino.