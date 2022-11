Scarpette rosse in ceramica per dire no alla violenza sulle donne. Torna anche quest’anno il progetto dell’Associazione Nazionale delle Città Ceramiche in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A Faenza il progetto è curato insieme all’Assessorato alle Pari Opportunità e, in occasione dello spettacolo teatrale di Paola Turci al Masini, “Mi amerò lo stesso” ha portato ad un’esposizione delle scarpette nel foyer del teatro