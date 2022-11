I social network hanno cambiato il modo di relazionarsi e comunicare con gli altri, non solo nella vita quotidiana, ma anche nel mondo dell’arte. Anche il MAR Museo d’Arte della città di Ravenna utilizza le nuove piattaforme digitali per comunicare, promuovere e valorizzare l’immagine del museo.

TikTok in pochissimo tempo è diventato il social del momento, soprattutto tra i giovani e anche il MAR nei prossimi giorni aprirà il suo canale Tik’Tok. Per il lancio, la strategia digitale adottata è quella di coinvolgere direttamente un gruppo di ragazzi del Liceo Artistico Nervi – Severini e dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna in un progetto pilota che nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 novembre li vedrà impegnati nella realizzazione di contenuti culturali per la piattaforma del MAR insieme ad esperti di comunicazione dello studio Kreativehouse.

Le redazioni sono pertanto invitate al MAR martedì alle ore 9.00 all’apertura della giornata formativa insieme all’Assessore alla Cultura e al Mosaico Fabio Sbaraglia.

giornata formativa Tik’Tok day per studenti del Liceo Artistico Nervi – Severini e dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna

