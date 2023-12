CIA-Conad chiude il 2023 con un aumento di fatturato superiore al 12%

3 miliardi di euro di fatturato dalla rete vendita. La cooperativa Commercianti Indipendenti Associati chiude il 2023 con dati estremamente positivi. Il fatturato aumento del 12%, tre punti percentuali in più rispetto alla crescita del mercato che si assesta al 9%. L’anno positivo dei 511 punti vendita arriva nonostante l’aumento dell’inflazione, il calo dei consumi e della spesa. Per questo motivo, per il 2024, verrà confermata la strategia dei prezzi “bassi e fissi”. Cresce soprattutto il volume di affari dei PetStore e dei supermercati SuperStore non collocati all’interno di centri commerciali.

L’anno si chiude con l’inaugurazione della nuova sede centrale di Forlì e con il piano investimenti per il 2024. Fra i più importanti rientra l’intervento in Darsena

È stato l’amministratore delegato Luca Panzavolta a illustrare per la prima volta alla stampa l’intervento sulla Darsena di Ravenna, il parco urbano che sorgerà nell’area dove ha la sede attuale la CMC, che porterà alla riqualificazione anche del Sigarone.