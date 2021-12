Che rapporto c’è tra verità e finzione? Qual è la differenza tra una vita reale e una vita narrata? È possibile riportare i fatti per come sono realmente accaduti? Su questi e altri temi rifletterà Enrico Liverani (Università di Bologna – Ass. Filò) nel suo commento a Big Fish – Le storie di una vita incredibile (2003) di Tim Burton, che sarà proiettato al Cinema Europa di Faenza martedì 14 dicembre alle 20.00, in occasione dell’ultimo appuntamento del 2021 della rassegna I Filosofi e il Cinema, curata dall’Ass. Filò – Il filo del pensiero.

Edward Bloom ama raccontare storie fantastiche, a volte ai limiti dell’assurdo, sulla sua vita, ma questa inclinazione a trasfigurare la realtà ha incrinato il rapporto con il figlio William, incapace di comprendere la natura bizzarra e affabulatoria del padre. Alcuni anni dopo, Edward si ammala gravemente e William torna alla casa dei genitori. Durante il soggiorno, ripercorre tutta la vita del padre e attraverso i ricordi riesce comprenderne i grandi gesti così come i più profondi fallimenti.

L’evento è gratuito, previo tesseramento presso l’Associazione (adulti €15, studenti €10, minori €5), possibile in occasione di ogni appuntamento. La tessera permette di partecipare a tutti gli altri eventi presso il Cinema Europa e a tutte le altre iniziative online e in presenza del 2021

Gli ingressi sono limitati a causa delle disposizioni per Covid-19. Super Green pass obbligatorio.

ENRICO LIVERANI, Docente di Lettere presso la scuola secondaria di 2° grado, al momento sta conseguendo un Dottorato in Philosophy, Science, Cognition and Semiotics presso l’Università di Bologna, dove ricopre anche l’incarico di tutor didattico e segretario del Gruppo di Ricerca ΑΙΩΝ/AIÓN – Filosofia e Didattica. Svolge la sua attività di ricerca nell’ambito della filosofia del linguaggio, in particolare sulla teoria dell’argomentazione finalizzata allo sviluppo del pensiero critico in contesti educativi. È Coordinatore dell’Associazione Filò – Il filo del pensiero e ideatore del Progetto nazionale Inventio. La Filosofia nell’istruzione tecnica e professionale.