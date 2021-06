Continuano le operazioni di salvataggio e recupero di animali marini in difficoltà per il Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat di Marina di Ravenna: durante il weekend appena trascorso infatti quattro tartarughe e alcuni astici che i pescatori che collaborano con il Cestha hanno deciso di salvare sono stati nuovamente liberati in mare. Chiunque lo desideri può inoltre prendere parte ad una della giornate di liberazioni telefonando direttamente al Centro (3518544072).