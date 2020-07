Dopo il Giro d’Italia, il Comune di Cervia in accordo con Cervia Turismo investe sempre più sul Bike Tourism. Uno speciale che andrà in onda su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, Sky Sport Collection e anche online su Sky On Demand e Sky Go, da Lunedì 20 luglio alle ore 18.30.

“Una iniziativa che metterà in luce Cervia e la sua offerta in tutta Italia, per questo come Amministrazione in accordo con Cervia Turismo abbiamo deciso di investire su una Tv seguita dagli sportivi come Sky Sport.”

Ha dichiarato Massimo Medri Sindaco di Cervia “Un’ idea nata solo un mese fa e portata a termine per luglio, per una questione strategica, poiché crediamo che potrà aiutare a lanciare per i prossimi mesi questa località, soprattuto per quanto riguarda il turismo slow e sportivo.”

Il servizio è stato realizzato all’interno del progetto di promo-commercializzazione turistica Cervia Bike Tourism seguito da Cervia Turismo.