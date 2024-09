I lavori di asfaltatura nel comune di Castel Bolognese, avviati dalla ditta SEAR di Cesena lo scorso 5 luglio, stanno procedendo secondo il programma. Dopo una breve pausa estiva dal 10 agosto, i lavori riprenderanno in questi giorni.

Lavori completati: Via Emilia (lato Caserma Carabinieri); Via Piancastelli; Via Gottarelli; Via Rondanini; Marciapiedi di Via Gramsci; Via Ginnasi; Via Garavini; Marciapiedi di Via Mazzini.

Prossimi interventi: Via Kennedy; Tratto di Via Canalvecchio; Via Contessa; Via Pallantieri; Marciapiede fronte Parco Ravaioli.

Questi lavori porteranno ad un miglioramento delle strade per una circolazione più sicura e confortevole.

A seguire verrà realizzata la segnaletica orizzontale