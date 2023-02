Un bel gesto compiuto da un gruppo di ciclisti degli Aquilotti Cervia e della Fausto Coppi Cesenatico. Nel primo pomeriggio del 7 gennaio scorso, il gruppo, mentre era in giro in bicicletta, ha rinvenuto a Cesena, sulla passerella ciclo pedonale del Ponte Nuovo, parecchie banconote di grosso taglio sparse a terra e le ha consegnate al Comando della Polizia Locale della città malatestiana.

Il Sindaco Massimo Medri, avvisato dell’accaduto dal Comando cesenate della Polizia Locale, ha voluto organizzare una cerimonia in Municipio per incontrare personalmente il gruppo e complimentarsi con loro del nobile gesto civico, che rappresenta “un modello da seguire, in modo particolare in un momento in cui a fare notizia è soprattutto chi dà il cattivo esempio”, ha dichiarato Medri.

All’incontro di martedì 31 gennaio erano presenti i cervesi Oberdan Gardini, Elio Gobbi e Giancarlo Biondi, oltre a Maurizio Marconi di Cesenatico.

Medri ha consegnato loro un piccolo ricordo dell’occasione e ha fatto sapere che anche il Sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha espresso apprezzamento per il gesto.