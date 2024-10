“È con immenso piacere che comunichiamo che, il Civico 25 di Castel Bolognese ha ricevuto un prestigioso riconoscimento sulla guida stellata Peperoncino Rosso.

Alla Pizzeria Civico 25 di Castel Bolognese in provincia di Ravenna la premiazione ufficiale da parte dei rappresentanti della Guida Stellata.

Questa targa ha un valore molto elevato nel settore dell’arte Pizza.

Agli occhi della clientela è un indicatore d’eccellenza, che oggi soltanto poche pizzerie e qualche pizzaiolo possono esporre nella propria bacheca. Siamo lieti di informarvi che la Nostra Pizzeria Civico 25 di Iannella Eugenio a Castel Bolognese è stata segnalata dai nostri Ispettori per l’assegnazione del prestigioso premio **Award 2024**. Questo riconoscimento testimonia il vostro impegno, la vostra passione e l’eccezionale qualità delle vostre pizze, che si sono distinte tra le migliori del nostro Paese.

Evento live del premio Award della Guida Stellata Peperoncino Rosso “Best Pizza Italia” che premia le migliori Pizzerie, Pizzaioli d’Italia e aziende del settore per l’anno 2024.

L’evento dal vivo con consegna di Targa e Attestato avverrà il giorno 25 Novembre 2024 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 in Trani (BT) presso il Palazzo San Giorgio, prestigiosa location per eventi e congressi, situato nel cuore di Trani (BT).

La struttura si affaccia su Piazza Quercia in posizione dominante sul porto turistico di Trani a pochi passi dal centro storico e dalla celebre cattedrale.

Un livello d’eccellenza, che viene riconosciuto e apprezzato anche dai clienti di altri paesi. Insomma, le pizze di Eugenio Iannella sono in grado di soddisfare tutti i palati ed essi si impegnano ogni giorno affinché nessuno possa fare a meno di gustare le loro specialità.

Quest’anno la pizzeria Civico 25 di Castel Bolognese ha dimostrato ancora una volta di essere un’attività in costante crescita, offrendo non solo pizze straordinarie ma anche un’esperienza gastronomica unica che ha conquistato i cuori di tutti noi. La nostra passione per la pizza e la soddisfazione dei clienti è evidente in ogni piatto che noi vogliamo servire con amore.

Nel corso degli anni, la Guida Stellata Peperoncino Rosso si è arricchita di numerosi pizzaioli e pizzerie, in Italia e all’estero, che si sono distinte per il loro valore.

Per raggiungere la guida stellata serve raggiungere determinati standard di qualità. Il menù della pizzeria di Castel Bolognese, ad esempio, ogni settimane si arricchisce di una nuova pizza secondo la filosofia della “cucina al servizio della pizzeria. La qualità non si limita al prodotto di punta ma si estende ad altre specialità del territorio Ravennate.”