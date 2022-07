Fra musica e natura il festival IN MEZZO SCORRE IL FIUME giunge nel 2022 alla sua terza edizione, partendo a giugno 2022 fino a settembre.

Fra Emilia, Romagna e Toscana il festival approda in Valsellustra, valli del Sillaro e del Santerno fino alla valle del Senio, con una capatina in valle del Savena.

I 25 appuntamenti in cartellone attraversano i territori dei comuni di Firenzuola, Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Mordano, Castel San Pietro Terme, Dozza, Monterenzio, Casola Valsenio, Riolo Terme, Monghidoro.

Il festival è inserito all’interno della programmazione di Bologna Estate, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Il Festival “In Mezzo Scorre il Fiume VENERDI’ 29 LUGLIO, farà tappa a Monte Battaglia (Casola Valsenio): con una passeggiata e trebbo di stelle

Alle ore 19.30 escursione al tramonto in partenza sia dal Passo del Prugno (prenotazioni allo 0546 73033) che da Posseggio (prenotazioni al 333 9391464): un incontro fra gli escursionisti di Casola Valsenio e Fontanelice.

Alle ore 21.00, a Monte Battaglia, l’astronomo e musicista Angelo Adamo mostrerà le stelle e racconterà i miti legati alle costellazioni, commentando con un personale apporto di suoni.

Francesco Rivola, moderno “fulèsta” (in Romagna è il tradizionale narratore di storie), scrittore, profondo e appassionato conoscitore dei nostri territori, guida, narrerà i miti romagnoli.

Un incontro affascinante fra due narratori che appartengono a due mondi apparentemente diversi, ma vicini nell’approccio creativo verso la natura e la sua trasfigurazione nel mito.

Evento in collaborazione con Comune Casola Valsenio, Proloco e ANPI Casola Valsenio, Proloco Fontanelice e Stefano Schiassi.