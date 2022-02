Le imprese artigiane e le PMI pagano un prezzo dell’energia quattro volte superiore a quello delle grandi imprese e il 35% in più della media Europea. Questa crescita esponenziale porta a scenari di estrema preoccupazione per la tenuta economica e sociale. Il problema si sta facendo pesantemente sentire non solo su attività e imprese, ma anche sui cittadini. Ma da dove nasce tutto questo? Perché i costi aumentano in Europa e soprattutto in Italia? Quali saranno gli scenari dei prossimi anni?

La CNA di Ravenna per cercare di rispondere a queste domande ha organizzato un webinar dal titolo “Crisi energetica, bollette e scenari. Costi insostenibili per le piccole imprese, quale futuro?”, in programma oggi giovedì 17 febbraio alle ore 18.00.

Relatori del webinar saranno Davide Tabarelli, professore di economia all’Università di Bologna e presidente della società di ricerca energetica Nomisma Energia,Gianni Bessi, Consigliere Regionale Emilia-Romagna, e Massimo Mazzavillani, Direttore Generale della CNA Territoriale di Ravenna. L’iniziativa sarà presieduta e introdotta da Matteo Leoni, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Sedar CNA Servizi Ravenna e con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita.