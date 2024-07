“Esprimo le mie più sincere e sentite congratulazioni – dichiara il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale – per la rielezione di Antonio Patuelli a presidente dell’Abi per il sesto mandato: un riconoscimento senza precedenti. Nella sua preziosa relazione, come sempre abbiamo potuto apprezzare attente e precise riflessioni sui temi caldi dello scenario economico e accorati richiami valoriali alla legalità e all’etica pubblica.

Oltre al fatto che l’ulteriore conferma di Patuelli in un ruolo così importante rappresenta per Ravenna motivo di profondo orgoglio, voglio sottolineare come vada riconosciuto al Presidente Patuelli il più vivo apprezzamento per il lavoro complesso che ancora una volta viene chiamato a compiere in un momento così delicato e che sono certo saprà svolgere con l’autorevolezza e la competenza che gli sono universalmente riconosciute”.