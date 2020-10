Multa da 10 mila euro a Cervia dove l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha svolto alcune verifiche in cantieri presenti in città. In particolare, in un cantiere sono state riscontrate gravi violazioni sulla sicurezza e alcuni operai assunti in neri. Due lavoratori, di origini extracomunitarie, da tempo impiegati all’interno del cantiere, dove i lavoratori erano all’opera senza i dispositivi di protezione. Per il datore di lavoro è scattato anche il deferimento all’autorità giudiziaria.