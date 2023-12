Camion perde il carico alla rotatoria di fronte al Pala de André. L’incidente fortunatamente non ha comportato conseguenze per altri utenti della strada. Dal cassone del camion è caduto un pesante coil. Per il recupero sarà necessario attivare mezzi specializzati nella movimentazione di carichi gravosi. Nel frattempo il coil è stato lasciato a lato della strada e la sua presenza è stata segnalata con diversi cartelli stradali da parte delle forze dell’ordine.