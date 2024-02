– l’inserimento della targa nell’applicativo informatico a cura dei titolari delle strutture ricettive;

– l’inserimento della targa nell’applicativo informatico sostituisce sia il contrassegno che i biglietti rilasciati dai dispositivi di controllo di durata della sosta previsti dal comma f) dell’art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada presenti nelle aree a parcometro della città;

– il contrassegno sostituisce i biglietti rilasciati dai dispositivi di controllo di durata della sosta previsti dal comma f) dell’art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada presenti nelle aree a parcometro della città.

– sono escluse dalla possibilità di sosta le aree regolamentate con sistemi automatici di controllo degli accessi (sbarre) e le seguenti aree: largo Giustiniano, piazza G. Mameli (solo area centrale), piazzale F. Segurini, largo Firenze, piazzetta S. Ragazzini, area di parcheggio di via Port’Aurea, via Castel San Pietro (tratto porta Ravegnana – via R. Serra), piazza Duomo, piazzale G. B. Rossi e area di parcheggio di via Bezzi;

– gli incassi derivanti dal pagamento dei contrassegni denominati “tariffa turistica” seguono le medesime procedure attualmente vigenti per gli incassi dei parcometri;

Precisato che:

– la soc. Azimut spa che si è detta disponibile a proseguire nella gestione di tale tariffa a mezzo di portale accessibile ai titolari delle strutture alberghiere;

– l’inserimento della targa nell’applicativo informatico sostituisce il contrassegno finalizzato al controllo della sosta ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera F del D.Lgs. n. 285/1992”;

– è stata mantenuta la tariffa giornaliera come specificamente richiesto dalle Associazioni di Categoria;

– con le stesse Associazioni di Categoria è stato condiviso il percorso di aggiornamento della tariffa turistica e dell’introduzione del sistema di gestione;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, al fine di rendere operativo il sistema di agevolazione turistica dal 01/03/2024;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Mobilità e Viabilità e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art.48, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge;

Copia analogica conforme all’originale del documento informatico firmato digitalmente da Paolo Neri ai sensi degli artt. 21-22-23 del D. Lgs. 82/2005. Prot.0037707 del 20/02/2024.