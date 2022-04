Secondo risultato consecutivo del Ravenna Women che vince contro il Pro Sesto con una prestazione a due volti: dopo un primo tempo che parte privo di Barbaresi (solita assenza per Francesca che causa lavoro non può mai presenziare in trasferta) caratterizzato da grande tensione e chiuso sotto di una rete, la squadra si libera di ogni inibizione nel secondo tempo ribaltando il risultato e chiudendo il match sul 3 a 1.

Nel primo tempo un Ravenna troppo attendista subisce la formazione del Pro Sesto che trova il goal al 42′ con Scuratti.

Le giallorosse rientrano nel secondo tempo con un piglio completamente diverso: in soli sei minuti la gara viene chiusa in maniera definitiva. Al 9′ l’Eurogoal di Gianesin accende la compagine romagnola rimettendo la partita sui giusti binari con il successivo raddoppio dopo appena tre minuti di capitan Cimatti su assist al bacio di Burbassi. Quest’ultima, grande protagonista della rimonta, al 15’ su cross di Ligi da punizione laterale supera il portiere avversario portando il risultato sul 3 a 1.

Seconda vittoria consecutiva e seconda vittoria in trasferta per le leonesse.

Prossima domenica altra trasferta a Bari.

Buona Pasqua a tutti i tifosi giallorossi e non !

Tabellino

Pro Sesto – Ravenna: 1 – 3

Reti: 42’ pt Scuratti (PS), 9’ st Gianesin (R), 12’ st Cimatti (R), 15’ st Burbassi (R)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Serafino, Greppi, Cimatti (19’ st Distefano), Burbassi (43’ st Baruffaldi), Crespi, Ligi, Capucci, Gianesin (34’ st Poli), Morucci, Giovagnoli, Benedetti

A disposizione: Loberti, Tanzini, Raggi, Vicenzi, Bonacci

All. Massimo Ricci

PRO SESTO 1913 S.R.L.

Ploner (17’ st Mauri), Abati (17’ st Marasco), Mariani (17’ st Carlucci), Ricciardi, Grumelli, Dellacqua, Scuratti, Tugnoli, Fracas, Leonessi, Boccardo (26’ st Pedrazzani)

A disposizione: Selmi, Barletta, Melodia, Senger, Sonnessa

All. Maria Macri

Ammonite: Boccardo (PS), Tugnoli (PS), Raggi (RW)