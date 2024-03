Lasciata a Carpi la testa della classifica in uno scontro diretto il cui risultato ha penalizzato i giallorossi, il Ravenna è pronto ad affrontare al Benelli la Sammaurese per dimostrare che con ancora sette gare da giocare il discorso campionato è tutt’altro che archiviato.

Avversario una squadra che dopo la rivoluzione estiva a livello societario e di rosa sta vivendo un campionato altalenante. Dopo un avvio folgorante che li ha visti in testa fino alla quarta giornata i risultati sono tornati affini alle aspettative di trovare una salvezza tranquilla, nell’ultimo periodo però, è arrivata un’inflessione di risultati che ha risucchiato la squadra di Taccola nelle zone calde della classifica e che renderanno i giallorossi di San Mauro un avversario da non prendere alla leggera. Capitano e miglior marcatore Francesco Campagna centrocampista abile negli inserimenti già autore di 8 reti in questo campionato.

Il Ravenna dovrà dimostrare di avere assorbito la sconfitta di Carpi, non tanto dal punto di vista della classifica ma soprattutto morale. Dopo essere usciti immeritatamente sconfitti al Cabassi i giallorossi sono apparsi particolarmente nervosi per l’ennesima gara con decisioni arbitrali sfortunate ed hanno pagato un conto salato al giudice sportivo, con 3 giornate di squalifica inflitte a Marino e 4 a Rrapaj che si aggiungono alle 4 ancora da scontare a Rossi. In attesa dell’esito dei ricorsi presentati dalla società per i 3 si prospetta un lungo stop. Chi invece ha scontato la squalifica e torna a candidarsi per occupare una maglia da titolare nello schieramento di Gadda è il capocannoniere giallorosso Tirelli. Facile immaginare il ritorno di Simone Campagna al fianco di Alluci in mediana con Liso e Calandrini a giocarsi una maglia per sostituire Marino. Pronto a subentrare dopo qualche noia fisica in settimana Sabbatani, autore dello splendido gol dell’andata che ha sbloccato il match, un tiro a giro di pregevole fattura che non ha dato scampo al portiere dei padroni di casa.

Alla vigilia della gara il tecnico giallorosso Massimo Gadda, dopo un doveroso ringraziamento ai tifosi che hanno accolto il rientro dei giallorossi da Carpi con cori ed applausi, ha così inquadrato la sfida: “Abbiamo perso questa partita a Carpi e vogliamo riprenderci subito. E’ chiaro che non sarà semplice, perché la Sammaurese è una squadra che, al di la della classifica, ha dei valori e si va verso un momento del campionato dove i punti sono importanti per tutti. Sarà una partita che dovremo interpretare nel modo giusto. Dobbiamo avere la testa alla partita e pensare alla prestazione.”