Massimo risultato con il minimo sforzo. E’ la sintesi della vittoria di misura del Meldola a Faenza grazie al gol di Giunchi nel primo e unico minuto di recupero del primo tempo.

I giallorossi ospiti hanno impostato una gara attenta e hanno conquistato i tre punti, anche alla non brillante e discontinua prova dei biancorossi padroni di casa, che hanno pagato le assenze per squalifica di Alessandro Albonetti e Costa.

Nel primo tempo il Faenza prova a fare la partita, ma non è efficace e solo due volte va al tiro con Giacomo Lanzoni, fermato nella seconda occasione dalla parata di Cappelli che devia il pallone in angolo.

Per il Meldola solo un mancato colpo di testa di Ghetti su insidioso cross da angolo in area, fino al recupero del tempo appena scoccato quando Giunchi aggancia il pallone nell’area piccola, elude il contrasto di Karaj e con un tiro secco dal basso verso l’alto, fulmina il portiere Ravagli. 0-1

Pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo, mister Valdifiori opera tre cambi per cercare di smuovere la squadra. Ed è proprio uno dei neo entrati, l’attaccante Pioppo che dopo poco sfiora il gol di testa colpendo l’incrocio dei pali esterno. Il Faenza va vicino al pari con Missiroli, la cui inzuccata manda la palla appena a lato del palo e poi con Gabrielli che di testa colpisce il pallone destinato a finire in fondo alla rete, ma sulla linea salva il capitano ospite Ghetti che allontana. Il Meldola esce un paio di volte dalla sua metà campo con azioni di rimessa rendendosi pericoloso con Ancarani che arriva in area, ma si vede sottratto il pallone da Ravagli in perfetta uscita. Il Faenza generosamente ci prova fino alla fine, ma senza lucidità anche perché ridotto in dieci per l’espulsione di Betti dopo il secondo cartellino giallo.

Anche se il Meldola è in un buon stato di forma e di fiducia, tanto da conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la capolista Comacchiese, per il Faenza la partita è un campanello di allarme per il difficile match di domenica 8 maggio sul campo del Reno, secondo in classifica.

Faenza – Meldola 0-1

Meldola: Cappelli, Ravaioli, Laghi, A. Ghetti, Battistini, Valgimigli (40’ pt Peron), Limouni, Giunchi, Ancarani, Giardini (24’ st Gradassi), Barducci. In panchina: Canali, Gentili, Gnigne, Maltoni, Biserni, Favali, Pazzi. All. L. Ghetti

Faenza:Ravagli, Karaj (9’ st F. Lanzoni), Savorani (9’ st N. Albonetti), Gabrielli, Venturelli, Manaresi (19’ st De Marco), Bertoni (19’ st Missiroli) Betti, P. Lanzoni, G. Lanzoni, Riviello (9’ st Pioppo). In panchina: Tassinari, Ceroni, Errani, Bagnolini. All. Valdifiori

Arbitro: Cavalazzi di Lugo – assistenti: Mascello e Cavallari di Ravenna

Rete: 46’ pt Giunchi

Note:

Espulsi: Betti, Gentili (dalla panchina)

Ammoniti: F. Lanzoni, Ghetti, Laghi

Recupero: 1’ – 5’

Angoli: 5-2