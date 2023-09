Al PalaCattani Bologna e Pesaro in campo per aiutare la palestra Lucchesi di Faenza

Partita di beneficenza al PalaCattani per raccogliere fondi a favore della palestra Lucchesi di Faenza, praticamente distrutta dalle due alluvioni di maggio, e a favore del Club Atletico Faenza Lotta. In campo Segafredo Bologna e Carpegna Prosciutto Pesaro. Sul parquet le due squadre non si sono risparmiate. Sugli spalti le tifoserie organizzate di ambo gli schieramenti hanno dimostrato come i rapporti fra i due gruppi non siano idilliaci. Alla fine ha vinto Pesaro, 73 a 69 ed entrambe le formazioni hanno ricordato Alessandro Bianchi, promessa dei Raggisolaris, scomparso in un incidente stradale.