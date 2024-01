Partita fortemente condizionata dagli episodi quella del Benelli con un Ravenna che fa la gara dal primo all’ultimo minuto contro un Fanfulla molto chiuso che beneficia di due disattenzioni della retroguardia giallorossa e di alcune decisioni arbitrali contestate per strappare una vittoria inaspettata.

Gadda ripropone Nappello dietro le punte e Mancini sulla corsia di destra con Agnelli pronto a riprendere posto sulla linea difensiva.

Fin dalle prime battute lo spartito è chiaro, Ravenna con il pallino del gioco e Fanfulla arroccato a difesa di Libertazzi. Trovare spazi non è semplice e gli esterni giallorossi provano più volte ad imbeccare Diallo e Tirelli con dei traversoni ma senza fortuna. Lo stesso Diallo attorno al 20’ si districa dal limite ed impegna il portiere ospite ad una parata non banale. Al 42’ però il fortino cade, corner battuto da Rrapaj e Diallo svetta più in alto di tutti per il vantaggio giallorosso. La ripresa si apre senza Massimo Gadda in panchina, espulso al termine del primo tempo da direttore di gara, non sarà l’unico cartellino rosso della partita.

In avvio di secondo tempo la partita si ribalta, nuovamente sugli sviluppi di calci piazzati. Prima il Fanfulla trova il pari con Premoli che sul primo palo anticipa tutti dopo un corner, poi al 58’ va in vantaggio con Cocuzza. Punizione laterale e mischia in area risolta dal 9 ospite. Il Ravenna non si disunisce e riparte a macinare gioco. Sul cross di Mancini arriva a colpire di testa Diallo, deviazione di mano di Bettoni non ravvisata. Nuove proteste giallorosse pochi minuti dopo con Campagna strattonato in area da Premoli, anche in questo caso viene fatto cenno di proseguire. Sempre Campagna al 70’ finisce nuovamente a terra in area ma riceve il secondo giallo, questa volta per simulazione lasciando il Ravenna in inferiorità numerica.

Nonostante l’uomo in meno i giallorossi si riversano in avanti alla ricerca del pari, trovando però Libertazzi pronto, con una difficile parata, a deviare in angolo la bella conclusione del neo entrato Varriale. Al 84’ volano altri due cartellini rossi, per Sabbatani e Odalo che si scontrano dopo un’azione in attacco del Ravenna. Anche in 9 il Ravenna non demorde e sfiora altre due volte la rete, la prima con l’incornata di Esposito, nuovamente raccolta dal portiere bianconero. Nel recupero dopo un altro episodio dubbio in area del Fanfulla su Diallo, miracolo di Libertazzi sul colpo di testa di Pavesi che regala ai suoi 3 punti molto preziosi in ottica salvezza.

IL TABELLINO

RAVENNA FC – FANFULLA 1-2

42’ Diallo, 54’ Premoli, 58’ Cocuzza

RAVENNA FC: Cordaro, Marino, Tirelli (72’ Varriale), Campagna, Nappello (77’ Sabbatani), Rrapaj, Magnanini, Diallo, Mancini, Esposito, Agnelli (65’ Pavesi). A disposizione: Cortesi, Gobbo, Spezzano, Boccardi, Sare, Calandrini. Allenatore: Massimo Gadda

FANFULLA: Libertazzi, Suardi, Premoli, Cabri (52’ Vitanzaù9, Latini, Bettoni, Odalo, Donnemma (80’ Pelucchi), Cocuzza (62’ Cappadonna), Spera (77’ Zenelli), Kakou (72’ Eranio). A disposizione: Cerami, Cazzaniga, Longagna, Pelucchi, Nori. Allenatore: Omar Albertini

AMMONITI: Rrapaj, Cabri, Odalo, Cocuzza, Diallo, Campagna, Marino

ESPULSI:

Gadda a fine primo tempo

Campagna al 70’ per somma di ammonizioni

Sabbatani e Odalo al 84’

Recupero: 1’ e 6’