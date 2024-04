“Il Ravenna Football Club è lieto di annunciare l’evento benefico “La Partita del Cuore”, che si terrà presso lo Stadio Bruno Benelli il 29 aprile alle ore 20:30. Questa serata speciale vedrà un coinvolgente triangolare calcistico tra i tifosi del Ravenna FC, lo Staff della RFC Academy e gli Sponsor del club giallorosso.

La Partita del Cuore non è solo un’occasione per celebrare la passione per il calcio, ma soprattutto un’opportunità per sostenere una nobile causa. Tutti i proventi generati durante l’evento saranno devoluti all’Associazione AGEBO, che da oltre 25 anni offre sostegno e assistenza ai bambini e alle famiglie in degenza presso l’ospedale S. Maria delle Croci.

Durante la serata, oltre alla partita emozionante, si terrà una significativa cerimonia di premiazione. Saranno consegnate le borse di studio ai giovani talenti del settore giovanile giallorosso, riconoscendo e premiando il loro impegno e la loro dedizione.

Invitiamo tutti gli appassionati di calcio e sostenitori del Ravenna FC a partecipare a questo evento unico, contribuendo con la propria presenza a sostenere una causa importante e rendendo speciale questa serata per i nostri ragazzi.

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme “La Partita del Cuore” e per fare la differenza nella vita dei bambini e delle loro famiglie assistite da AGEBO.

I biglietti per assistere alla serata, al prezzo simbolico di 5,00 euro, il cui ricavato andrà in beneficenza, sono disponibili da domani presso i seguenti punti vendita:

Stadio Benelli (Via Punta Stilo, 29)

Timida (Viale della Lirica, 29/31)

Farmacia Borgo Montone (Via Fiume Montone Abbandonato, 417)

Pizzeria Futura (Via Mazzini, 41)

Sede Agebo (Via Agro Pontino 13/A)

Agenzia di viaggi Desiderando Viaggiare (Via Brunelleschi, 107)”