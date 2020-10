Il derby emiliano romagnolo tra Modena e Ravenna previsto nel weekend sarà un impegno tutt’altro che agevole per i giallorossi. Gli uomini di Magi sono chiamati a dare continuità alla bella prestazione infrasettimanale contro una squadra che chiaramente ambisce alla cadetteria. I canarini in estate non hanno badato a spese ed hanno integrato con elementi di livello una squadra già impreziosita dall’estero di Sodinha. Davanti a lui due bomber scafati come Costantino e l’ex Scappini rappresentano un tridente che dovrà essere guardato a vista dalla retroguardia del Ravenna. Anche in questo caso i favori del pronostico non sono dalla parte del Ravenna, che al Braglia ha conquistato solo una vittoria in campionati professionistici. Situazione indisponibili torna a disposizione Mokulu, convocato ma in forte dubbio Papa, uscito zoppicante dalla gara di giovedì contro la Vis Pesaro. Ancora fermo Tonti. Giallorossi che dovranno cavalcare l’entusiasmo per la vittoria di giovedì e ricalcare una prestazione che superi in intensità il quotato avversario che, tra l’altro, ha anche il vantaggio di un giorno in più di riposo.

E’ sulla stessa lunghezza d’onda anche mister Magi nella consueta conferenza stampa pre gara: “Abbiamo avuto solo due giorni per preparare una trasferta così complicata quella di Modena, questo influisce in particolare sulle energie nervose. Sarà una partita piena di incognite, che affronteremo però con grande entusiasmo, grande voglia perché vogliamo portare a casa un risultato utile. Dal punto di vista tattico lavoreremo per dare più certezze possibili ai giocatori, anche date dal risultato della partita scorsa, per agevolare il loro compito in campo. L’obbiettivo è dare continuità alla prestazione, perché un risultato a Modena può arrivare solo con una grande prestazione.”

Direttore di gara: Francesco Cosso (Reggio Calabria)

Assistenti: Michele Collavo, Marco Ceolin (Treviso)

Quarto uomo: Daniel Caldirola (Milano)

I CONVOCATI:

PORTIERI: .22 Raspa Matteo 2001, .12 Salvatori Giovanni 2002, 31 Antonini 2003

DIFENSORI: 25 Jidayi William 1986 , 23 Caidi Nebil 1988, 2 Alari Alberto 1999, 14 Zanoni Enrico 1999, 4 Shiba Cristian 2001, 13 Paolo Marchi 1991, 30 Matteo Perri 1998, 3 Emilio Vanacore 1999

CENTROCAMPISTI: 5 Fiorani Marco 2002, 8 Simone Franchini 1998, 11 Marco Marozzi 1999, 16 Nicholas Marra 2002, 28 Thomas Bolis 1998, 24 Lorenzo De Grazia 1995, 27 Salvatore Papa 1990

ATTACCANTI: 9 Benjamin Mokulu 1990, 21 Sereni Marcello 1996, 7 Daniele Ferretti 1986, 10 Marco Meli 2000, 20 Riccardo Martignago 1991, 29 Alex Cossalter 2000