Il Circolo Tennis Massa Lombarda ha un nuovo presidente. All’interno dell’Oremplast Tennis Arena si è infatti svolta, nella serata di mercoledì 14 giugno, l’assemblea ordinaria dei soci (inizialmente convocata per il 16 maggio, ma poi inevitabilmente rinviata a causa della gravissima alluvione che ha colpito la Romagna proprio in quel periodo) con 7 punti all’ordine del giorno.

In particolare, dopo l’analisi dell’andamento dell’attività sociale del 2022, seguita dalle valutazioni in ordine agli aspetti organizzativi e alle prospettive future del club, è stata data lettura del rendiconto 2019 e 2020 approvato in periodi di emergenza sanitaria Covid. Si è poi passati a discutere ed approvare il rendiconto dell’anno 2022 e comparato anno 2021, quindi è toccato al bilancio preventivo per il 2023, prima di affrontare il tema della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, con determinazione del numero dei membri, votazione dei nuovi membri e nomina del presidente.

Come previsto dallo statuto dell’associazione, l’assemblea dei soci ha dunque fissato in sette il numero dei componenti del Consiglio direttivo e, sulle base dei voti espressi, sono risultati eletti, in ordine alfabetico: Massimo Albertazzi, Lamberto Avveduti, Stefano Berardi, Fulvio Campomori, Ivan Capra, Giorgio Errani e Nicola Gualanduzzi, con incarico di presidente attribuito a Giorgio Errani.

Il 69enne padre di Sara, campionessa che proprio sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda ha mosso i primi passi con la racchetta in mano, succede al vertice del club romagnolo a Fulvio Campomori.

Per completezza di informazione gli altri candidati (14 il numero totale) non eletti al Consiglio direttivo erano Gian Paolo Cojutti, Luca Magnani, Marco Manzani, Andrea Martignani, Antonio Mazzini, Roberto Montesi e Giovanni Zardi.

Sempre nel rispetto dello statuto, nella prima riunione del Consiglio direttivo verranno successivamente decise le cariche interne di vice presidente, segretario e tesoriere.