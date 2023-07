Parte la nuova stagione del Ravenna FC: squadra tutta da scoprire

Parte la nuova stagione del Ravenna Football Club. Nel pomeriggio di lunedì primo allenamento stagionale. Squadra praticamente tutta nuova per la nuova stagione in serie D. Impossibile al momento fissare un obiettivo. Tutti i gironi del campionato infatti sono ancora da comporre. Alla rosa giallorossa mancano ancora 6-7 giocatori, ma si giocherà sicuramente con la difesa a 3 e 4 centrocampisti. Non ci saranno grandi spese, vista la difficile situazione del territorio ravennate e visto che probabilmente dalle aziende, duramente colpite dall’alluvione, non arriveranno grandi investimenti in sponsorizzazioni. Non saranno stagioni facili le prossime per le piccole società sportive, al centro della riforma del settore e della tassazione.

A fianco di Mister Gadda torna nella famiglia del Ravenna Paolo Sciaccaluga, 150 presenze in 5 stagioni col Ravenna.