Giuseppe Magi ed il suo staff hanno definito il programma di lavoro dei giallorossi fino al 20 settembre.

In questa settimana dopo l’allenamento di mercoledì mattina la squadra sarà impegnata in doppie sedute alle 9,30 ed alle 17 al centro sportivo di Glorie. In questi giorni per cementare il gruppo tutto il gruppo squadra sarà in ritiro presso il Grand Hotel Mattei dove resterà fino a lunedì 14.

Sabato si ricomincia a sentire il profumo delle partite: allenamento mattutino al Benelli e sempre allo stadio nel pomeriggio, alle 16 il primo test ufficiale della squadra contro la Ternana. La gara, nel rispetto delle attuali normative, sarà a porte chiuse.

Si riparte subito domenica 13 con nuove doppie sedute a Glorie, che proseguiranno anche nelle giornate di lunedì 14 e venerdì 18. Allenamenti singoli nelle giornate di martedì 15 al mattino, mercoledì 16 e giovedì 17 al pomeriggio.

Prevista nel week end una nuova amichevole con una squadra della serie B, che verrà definita nei prossimi giorni alla luce del calendario ufficiale della serie cadetta.