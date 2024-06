Due giorni di esibizioni, due giorni di spettacoli e di emozioni, due giorni di applausi e di abbracci. Anche quest’anno, come consuetudine ormai consolidata, Centro Studi Danza Asd si è congedata dalle tante famiglie che durante l’anno si affidano alle sue insegnanti con uno spettacolo collettivo che ha coinvolto tutti gli allievi e le allieve della scuola.

L’occasione per presentare i nuovi spettacoli frutto di mesi di preparazione, di studio, di musica e di esercizi ripetuti alla ricerca della perfezione. Il tutto suddiviso su due serate al Teatro Moderno di Fusignano per consentire a tutti di occupare il proprio spazio sul palco e di ricevere la giusta dose di applausi.

Venerdì 31 maggio è stata la volta degli iscritti ai Corsi di Musical, in scena insieme a quelli dei Corsi di Recitazione e di Hip Hop per uno spettacolo globale e allo stesso tempo trasversale, che ha permesso ai ragazzi e alle ragazze di mettersi alla prova non solo con la propria specialità, ma anche con nuove esperienze, esibendo così grandi capacità eclettiche, adattandosi a ruoli e generi diversi. Tre gli spettacoli proposti. In apertura “Ogni favola è un gioco”, libero adattamento di Peter Pan, per i piccoli e le piccole del corso intermedio di Musical, con la regia di Laura Ghera e le coreografie di Letizia Casotti. Spettacolo imperdibile con “C’era una volta il sabato sera” per le allieve del corso avanzato, con la regia di Laura Ghera e le coreografie di Cecilia Rivola e Letizia Casotti. Nel mezzo, “Il principe in cerca di una (s)volta” con i ragazzi del corso di recitazione sul palco insieme a quelli dell’Hip Hop, spettacolo di Sandra Mancusi, con le coreografie di Agnese Benedetti.

Sabato 1° giugno spazio poi alla danza. Prima “Cappuccetto e Lupetto” di Sandra Mancusi, con le coreografie di Marco Sbarzagli, Cecilia Rivola e Marilisa Angeli, interpretato dalle piccole allieve dei corsi di Danza Classica. A seguire “Silver Escape” di Marilisa Angeli con le ragazze dei corsi di modern contemporaneo.

“Si chiude un anno lungo e impegnativo – spiega Alessandra Morici, presidente di Centro Studi Danza asd e Direttore della scuola di danza – ma che ci ha regalato tante soddisfazioni. La prima è stata quella di poter assistere, giorno dopo giorno, alla crescita dei nostri allievi e allieve, non solo come interpreti, ma come persone. Vederli sul palco è sempre una grande emozione che ripaga dell’impegno che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro, e che loro mettono in sala. Vogliamo che le famiglie che scelgono di affidarci i propri figli possano essere consapevoli che ogni insegnante cerca quotidianamente di trasmettere durante le lezioni la propria passione per le discipline insegnate ma, soprattutto, insegnamenti che porteranno come bagaglio nel corso della loro vita”. “Nel frattempo – prosegue ancora Alessandra Morici – questi stessi ragazzi hanno partecipato e parteciperanno ancora, a concorsi, riportando sempre ottimi risultati, il tutto ‘condito’ con tanta armonia e nel rispetto reciproco. Ora si apre il periodo estivo con gli spettacoli che porteremo in giro per la Bassa Romagna, come l’apertura dei Mercoledì sotto le Stelle, oramai appuntamento consolidato negli anni, e altri spettacoli di tutte le discipline, per mostrare il nostro lavoro a un pubblico più grande e dare ancora spazio alle famiglie per ammirare i loro figli e figlie”.