Venerdì i Campionati Italiani di Ciclismo: percorso impegnativo in vista delle Olimpiadi

Venerdì i Campionati Italiani di ciclismo arrivano a Faenza. Partenza e arrivo in Piazza del Popolo per la prova cronometrata dove saranno impegnati uomini, donne e le atlete della sezione giovanile. Tre percorsi, di chilometraggio ovviamente diverso, che si estenderanno fra Faenza e Forlì, lungo le strade che attraversano Santa Lucia e San Mamante. La partenza della gara Donne Elite è prevista alle 14.30. Alle 16.15 partirà la cronometro per la categoria Donne Junior. Alle 17.45 il via agli Uomini. Iscritti tutti gli specialisti italiani delle competizioni contro il tempo. Una manifestazione sportiva che rappresenta anche un investimento per il territorio. 711.570 euro l’ammontare dei lavori del Comune per il ripristino della pavimentazione stradale nelle vie interessate.

Domenica il Campionato Italiano tornerà nei territori faentini con la prova su strada che da Bellaria-Igea Marina arriverà a Imola, passando per Faenza, Brisighella, con il Monticino, e Riolo Terme, con Cima Galisterna che verrà affrontata cinque volte.